Fatih Altaylı'dan meslektaşlarına şok edici sözler. Dış güçlerin aslında kimi istediğini de açıkladı. Türkiye'yi okumaktan aciz oryantalist bakış açılı salaklar

Türkiye genelinde herkesin ağzını açık bırakan 2024 Yerel Seçimleri sırasında kendisi gibi gazeteci olan Özlem Gürses'le birlikte sunduğu Teke Tek Seçim Özel programı yaklaşık 4.6 milyon kişi tarafından izlenen Fatih Altaylı, yaklaşık 5 saat önce kendi adını taşıyan Youtube hesabından bir video paylaştı.

Ana akım medyaya nal toplattığı Teke Tek Seçim Özel programında yaptığı el hareketi ve yorumlarıyla gündemdeki yerini koruyan Altaylı, yine çok konuşulacak analizlerde bulundu.

Youtube kanalı üzerinden paylaştığı videoda seçim ve seçim etrafında gerçekleşen türlü olayları, tartışmaları gündeme taşıyan Altaylı, meslektaşlarının seçim öncesi yaptığı tahmin ve açıklamalara da yer verdiği videosunda yabancı basının -diğer bir tabirle dış güçlerin- aslında kimi istediğini de gün yüzüne çıkarttı.

Yarım saati biraz aşkın bir süre yorumlarda bulunan Altaylı, videonun 12:09 -14.15 dakikaları arasında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu ve AKP'yi cezalandırmak isteyen seçmenler hakkındaki yorumlarının sonunda kendisine yöneltilen "Yabancı basına ne diyorsunuz?" sorusuna cevap veren Altaylı, açtı ağzını yumdu gözünü..

"ONLAR DEVLET KONTROLÜNDE FARKLI BİR MEDYA"

Yabancı basın, Türkiye'ye bakışı özellikle bu İngiliz basını diye görülen, tırnak içerisinde, Türkiye'yi okumaktan aciz oryantalist bakış açılı salakların durumu şunu gösteriyor: Kardeşim siz bu ikiyi okuyamıyoruz, bilemiyorsunuz. Ne oldu Murat kurum diyordunuz bir hafta önce? Hep bir ağızdan bir Murat kurum kazanır diyordunuz? Aynen o troller gibi… Siz de troll müşünüz demek ki… Ama zaten bu İngiliz özellikle İngiliz gazetelerinin Türkiye ile ilgili bu oy tavrı değişmiyor yani onlar devlet kontrolünde farklı bir medya. Zaten görülüyor İngiliz devletinim kontrolünde bir medya türü belli ki.. İşte Murat Kurum da Murat Kurum… Niye? Çünkü Erdoğan kazansın istiyorlar. Çünkü İngilizler ve özellikle Avrupa -dün bunu Hollanda örneğinde de gördük- Türkiye'yi bir göçmen deposu olarak tutmak için Erdoğan'ın kazanmasının çok istediklerini net bir şekilde ortaya koydular. Şimdi işte İmamoğlu mimamoğlu, Erdoğan merdoğan… E ne oldu hani çok biliyordunuz? Dün Türkiye'yi okumuştunuz? Her şey o tarafı gösteriyordu? Bir halt bilmiyorsunuz. Hakikaten bilmiyorlar. Türkiye'yi anlamaları mümkün değil, anlayamıyorlar Türkiye'yi…

"BİR HALTTAN HABERİNİZ YOKMUŞ, HİÇBİR ŞEY DE BİLMİYORMUŞSUNUZ"

Türk basınının, yabancı ülkedeki siyasi gelişmi takip eden tarafı, yabancı basının Türkiye'deki gelişmi takip eden bölümünden çok daha derinlikli bilgiye sahip. Yani şöyle söyleyeyim mesela Soli Özel... Yemin ederim ki Amerikan medyasının Türkiye bakışındaki sakatlık, Soli Özel'in Amerika'daki siyasi gelişmelere bakmasından çok ama çok daha kötüdür. Soli çok daha iyi okur Amerika'yı. Onlar böyle bir tepeden, böyle buradan 3-5 tane aydınımtrak tiple takılırlar… E şimdi onların şeyiyle “Türkiye'de şu oluyor”, olmuyormuş... Bir halttan haberiniz yokmuş, hiçbir şey de bilmiyormuşsunuz. Kabak gibi ortaya çıktı. Çünkü samimi bir Türkiye bakışınız yok. Siz kendi ülkeleriniz menfaatleri ve kendi ülkenizdeki kuruluşların dış işler yönlendirmesiyle bir Türkiye okuması yapmaya veya Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Buna gazetecilik denmez. Siz de trollsünüz kardeşim: The Economist troldür BBC de troldür.