‘Verelim de yeni model Mercedes alın’ Fatih Altaylı Diyanet’i topa tuttu

Gazeteci Fatih Altaylı, yazdığı yazıda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fitre ve zekat çağrısında bulunmasını sert sözlerle eleştirdi. Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı için, “Türkiye’de fakir fukaralığın bu kadar arttığı bir zamanda, herkes sosyal projeler yapmaya çalışır, fakirlikle mücadele edilmesine katkı vermek için çabalarken, Türkiye’nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri, vatandaşın Allah için yapacağı yardıma talip” ifadelerini kullandı.

Fitre ve zekat için Diyanet tarafından yapılan çağrıya, “Arsızlığın son noktası” diyen Altaylı, “Verelim de yeni model Mercedes alın. Verelim de Diyanet’in üst düzey personelini beş yıldızlı otellerde yaptığınız sözde toplantılarda ağırlayın. Verelim de yakın çevrenizi Avrupa’da lüks otellerde dolaştırın. Verelim de şehitlerimizin aileleri kerpiç barakalarda otururken siz Suriye’de konut yaptırın. Verelim de gençlerimiz parasızlıktan evlenemezken, siz Suriyeli gençlere çeyiz yardımı yapın” ifadelerini kaydetti.

Altaylı, yazısında “Dinler arası diyalog çalışmaları falan derken Diyanet’i iyiden iyiye kilise kafasına soktunuz gördüğüm” ifadesine yer verirken, “Yakında para toplamak için camilerde mum falan da satmaya başlarsınız. Ne olsa enflasyon sizin de lüks yaşamınızı zorlayacak boyuta gelmiş olabilir. İktidarın lüksüne ancak yeter ve size kalmaz diye korkuyorsunuz anladığım. Ama bilin ki, size değil, fitre ve zekat. Günahını veren bile enayidir.” dedi.