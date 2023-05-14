Fatih Altaylı'dan 'siyah plaka' tepkisi: Bu rezillik neyin nesi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından siyah bir makam aracının, siyah üzerine yazılan plakasını paylaştı.

Aracın Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına kayıtlı olduğu bilgisini paylaşan Altaylı, rektörlerin beyaz üzerine kırmızı plaka alabileceğini hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

"BU REZİLLİK NEYİN NESİ?"

Altaylı, "Bu rezillik neyin nesi? Aklına esen aklına estiği plakayı yaptırıp takabilir mi! Burası devlet mi yoksa kuralsız yasasız bir yer mi!" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Dün bu araç kimin nesi neyin nesi diye sormuştum. Sağ olsunlar Emniyet'teki arkadaşlar bilgi verdi. Araç Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına kayıtlı imiş. Rektörler beyaz üzerine kırmızı plaka takabilir. Bu rezillik neyin nesi? Aklına esen aklına estiği plakayı yaptırıp takabilir mi! Burası devlet mi yoksa kuralsız yasasız bir yer mi!" diye sordu.

Altaylı’nın paylaşım şu şekilde: