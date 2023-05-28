Fatih Çekirge Atina'da cüzdanını düşürdü. Yelkenlisi ile Pire Limanı'na yanaştığında gelen telefonla şok yaşadı

Yandaş Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Fatih Çekirge köşesine taşıdığı Atina gezisinde başına gelenleri yazdı.

Atina’da cüzdanını kaybeden Çekirge, konsolosluktan gelen telefonla şok yaşadığını belirtti.

Gazeteci Fatih Çekirge’nin cüzdanı bulan bir Türk vatandaş konsolosluğa teslim etti.

Atina’da gezdiği sırada Plaka’da bir kafeye oturduğunu belirten Çekirge “Elimi bel çantama bir atıyorum ki eyvah, cüzdan yok. Şok. Şok... Pasaport, kimlik, para... Vurgun yemiş gibi oluyorum.” diyerek olayı anlattı.

Çekirge cüzdanını teknede unuttuğu düşüncesiyle tekneye gidiyor ancak cüzdanını bulamıyor.

Ertesi sabah telefonunun çaldığını belirten Çekirge, “Telefonum çalıyor. Bakıyorum Yunanistan numarası.” diye anlatarak şunları köşesine taşıdı:

- Alo.

- Fatih Çekirge’yle mi görüşüyoruz?

- Evet benim.

- Efendim biz sizi Türkiye’nin Pire Başkonsolosluğu’ndan arıyoruz.

Ben “Allah Allah acaba ne oldu?” diye düşünürken karşıdaki ses:

- Fatih Bey cüzdanınızı kaybettiniz mi?

Şaşkınım...Şaşkınım. Şaşşşşşş-kınım...

- Evet dün kaybettik.

- Cüzdanınızı bulup bize teslim ettiler.

Yazısının devamında inanamadığını belirten Çekirge cüzdanını bulan kişinin bir Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

Çekirge yazısında “Sevinç, mutluluk, heyecan. Uzatmayalım. Helal paraymış. Cüzdanı alıyoruz. Tabii bulan gence de bir hediyemiz oluyor.” diye belirtti.

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’e teşekkürlerini de ileten Çekirge. “Burak eski dost. Başarılı bir diplomat. Ankara ile Atina arasındaki bunca krize ve çetrefilli probleme rağmen çok iyi işler yaptı. Sonuçta bizim Adriyatik gezisi devam ediyor. O akşam cüzdanın şerefine harika bir kırmızı şarapla muhteşem bir yemek yiyoruz.” diye yadı.