Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği tarafından Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programında konuştu.

Erbakan, Ayasofya’nın Necmettin Erbakan’ın yıllar boyunca dile getirdiği gibi Hakk'ın batıla galebe çalmasının, Hakk'ın batıla üstün gelmesinin en önemli sembollerinden olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş mührü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği'ni ve adil bir dünyayı kurarak başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacaklarını buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırdığını belirtti.

"İSLAM DİNARINA GEÇİLECEK"

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini iddia eden Erbakan, dış politikada fetihler gerçekleştireceklerini; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgallerin olmayacağını, kaba kuvvet değil, hak ve haklılığın üstün tutulacağını dile getirdi.

“Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz” diyen Erbakan, sömürü, faiz, haksız kazançların olmayacağını, nimet, külfet dengesinin dengelenmiş olacağını ve haksız vergilerin kalamayacağını söyledi.

Erbakan, konuşmasının devamında, “Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek” diye konuştu.

"NAMAZ KILAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ"

“Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak” diye konuşan Erbakan, hukuk alanında fetihler gerçekleştireceklerini; çifte standarttın değil, adaletin hakim olacağını ve kul haklarına riayet edileceğini belirtti.

Erbakan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."