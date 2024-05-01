Fatih Erbakan ipleri kopardı! Canlı yayında Saray’ı çok kızdıran sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YANLIŞA YANLIŞ DERİZ"



“İttifaklar belli bir çizgi ve prensipler doğrultusunda olması lazım” Erbakan, “Yani İttifak yaptık diye bir partiyle veya üç partiyle birbirinin yanlışını da onaylayan, birbirine adeta noter makamı gibi davranan bir hale gelirse bunu çok uygun görmüyoruz. Zaten bizim Cumhur İttifakı’nda uzun ömürlü olmayışımızın en önemli nedenlerinden biri bu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. Doğrudan kastımız da milletin hayrına faydasına veya zararına olacak işler. Tabi ‘yanlışımıza da doğru diyeceksin’ dedikleri noktada da biz dedik ki bizim için ‘böyle bir ittifak olmaz’ Yanlışa da doğru dememiz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nda olmadıklarını vurgulayan Fatih Erbakan, son seçimlerde kendi adaylarını çıkarttıklarını ve bu ittifaka katılmadıklarını söyledi.

Erbakan, Erdoğan ve Bahçeli’nin kendilerine yönelik açıklamalarıyla ilgili polemik yapmak istemediklerini ve çözüm odaklı siyaset yaptıklarını belirtti.