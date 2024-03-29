Fatih Erbakan 'İstanbul adayını çekmeye hazırız' dedi. YRP İstanbul adayından açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Beykoz Kanlıca’daki İskender Paşa Camisi’nde cuma namazı kıldıktan sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Altınöz, adaylıktan çekilecekleri iddiaları hakkında sert konuştu.

“İDDİALARINI İSPAT EDEMEZLERSE MÜFTERİDİRLER, AHLAKSIZDIRLAR”

Herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığını belirten Altınöz, son 15 gündür adaylıktan çekileceklerine ilişkin dedikoduları kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Altınöz, “Bu iddiaları ortaya atanlar ispat etmek durumundadır. İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Seçim kampanyalarının devam ettiğini belirten Altınöz, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ne talimat verirse yerine getireceklerini belirterek, şu anda kampanyalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Adaylıklarını çekmek için herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirten Altınöz, “Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay’ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde düzenledikleri mitingde İstanbul adaylarını seçimden çekip Murat Kurum’u desteklemek için şartlarını sıralamıştı.

Erbakan, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız" ifadelerini kullandı.