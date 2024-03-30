Yeni emeklilik tablosu belirlendi. 1999-2008 arasındaki sigortalıların beklediği haber

Yerel Seçimlerden sonra Meclis'e gelmesine kesin gözü ile bakılan kademeli emeklilikte yeni bir gelişme oldu.

1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan için hazırlanan yeni emeklilik tablosu belli olmaya başladı. 1999 yılında sigortalı olan milyonlarca çalışanının sabırsızlıkla beklediği yasa geliyor. Peki kimler erken emeklilik düzenlemesi kapsamına giriyor? İşte güncel yaş, prim ve gün tablosu...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğü giren yasa ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl çalışma şartıyla emeklilik hakkı verilmişti. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar bu düzenlemenin içinde yer alamamıştı. EYT düzenlemesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası yapacağı kademeli emeklilik düzenlemesi açıklamasına çevrildi.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kademeli emeklilik konusunda şu an bir çalışmanın olmadığını söylese de vatandaşlar yeni emeklilik koşullarına dair oluşturulan tabloları izlemeye aldı. Yapılan yeni hesaplamalar ile 9 Eylül 1999 tarihinden sonrası için prim yatıranların emeklilik yaş ve gün sayıları belirlendi.

KAÇ YAŞ VE KAÇ PRİM GÜN SAYISI GEREKLİ?

Prim günü ve yaş şartlarına göre düzenlenen yeni tablo şu şekilde oluştu.

9 Eylül 1999 sonrası prim yatıran kadınlar için 43 yaş ve prim günü sayıları 6 bin 250, erkekler için 45 yaş ve prim günü 6 bin 250 olarak belirlendi.

2000 sonrası için kadınlarda ve erkeklerde yaş sınırı sırasıyla 43 ve 45 olarak prim gün sayısı ise 6 bin 325 olarak belirlendi.

2001 yılından itibaren prim yatıranlar için kadınlar ve erkeklerin yaş sınırı değişmedi. Kadınlarda 43, erkelerde 45 yaş baz alındı, prim günleri ise 6 bin 400 olarak güncellendi.

Yıllar itibariyle kadın ve erkekler için belirlenen yaş ve prim günü şartları, 2008 sonrası için kadınlarda 49 yaş ve 6 bin 925 prim gün sayısına, erkekler için ise 51 yaş ve 6 bin 925 prim gün sayısına çıkarıldı.

Bu düzenleme ile 1999 sonrası işe başlayan sigortalıların, bu yaş ve prim günlerine göre emeklilik yollarının açılması planlanıyor.