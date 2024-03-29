Fatih Erbakan Murat Kurum’a destek vermek için 3 şartını açıkladı! Seçime 2 gün kala flaş çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay’ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde düzenledikleri mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Milli Görüş'ün başka partiye kazandırmak için seçime girmeyeceğini ifade ederken iktidar partisinin sundukları şartları yerine getirirse İstanbul adaylarını çekeceklerini söyledi.

"EMEKLİ MAAŞINI 20 BİN LİRAYA ÇIKAR"

Erbakan, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK İÇİN YARIŞTAYIZ"

Erbakan konuşmasının devamında, "Yeniden Refah, neden İstanbul’da CHP’ye kazandırıyor? Biz bunlara defalarca anlattık. Milli Görüş olarak milletin derdine derman olalım, maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirelim, belediyelerde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatalım, milletin kurtuluşuna vesile olalım. Yaşanabilir Türkiye’yi yeniden, adil bir dünyayı kuralım. Heykelci, rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaralım, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye’yi yeniden ahlaklı belediyecilikle tanıştıralım diye seçimlere giriyoruz. Kimseye kazandıralım veya kaydettirelim diye girmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN HOCA OLSA DA ADAY ÇEKMEZDİ"

Necmettin Erbakan’ın, 42 yıllık siyasi hayatı boyunca Milli Görüş'ün adayını, başka bir parti lehine çekmediğini ifade eden Erbakan, "Bazı zavallı tipler çıkmış, 'Erbakan hoca olsaydı, adayını çekerdi' diyor. Milli Görüş'ün, başka parti kazansın diye aday çıkarmadığını gördünüz mü" ifadelerini kullandı.

Erbakan, mitingdeki konuşmasından sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.