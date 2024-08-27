Fatih Erbakan yeni hedefini açıkladı: Yıl sonunda göreceğiz

Erbakan, YRP’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu vurguladı. Kentteki programının ikinci gününde, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İl Başkanı Serhat Orhan ile birlikte Kula ve Ahmetli ilçelerinin yanı sıra il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞI

Hükümet Caddesi’nde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, duanın ardından partililere hitap etti. Kentte gördüğü teveccühün kendisini memnun ettiğini belirten Erbakan, geçen yerel seçimlerin ardından partisinin hızla yükselişe geçtiğini ve üye sayısının katlanarak arttığını söyledi.

ÜYE HEDEFİ VE TEŞEKKÜR

Yeniden Refah Partisi’nin 550 bin üye sayısına ulaştığını belirten Erbakan, yıl sonuna kadar 1 milyon üye hedefine ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olan Yeniden Refah Partisi’nin aynı zamanda en hızlı büyüyen siyasi parti olduğunu iddia eden Erbakan, il binasının hazırlanmasında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.