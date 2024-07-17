Fatih Erbakan’dan iktidarı kızdıracak emekli zammı açıklaması

En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 500 lira oldu. Bazı kesimler ve emekliler emekliye maaşına zammı az ve yetersiz gördü.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, iktidarı eleştirdi. Erbakan ''10 bin TL ile geçinemeyen emeklimizin 12 bin 500 TL ile geçinmesini beklemek ya bir akıl tutulmasıyla ya da milletin derdinden derin bir kopuşla açıklanabilir'' dedi.

Erbakan, vergide yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirtti

“DEVEKUŞU GİBİ BAŞINIZI KUMA GÖMMEYİN”

Emeklinin yaşam standartının yükseltilmesi gerekitini belirten Erbakan "Böylesine bir ekonomi ortamında emeklinin 12 bin 500 TL ile yaşamını idame ettirmesini beklemek bir yana, emeklilerimizin verdiğiniz zamlardan memnun olmasını ummak, bu zammı bir müjdeymiş gibi açıklamak, en hafif ifade ile devekuşu gibi başını kuma gömmektir" dedi.

“EKONOMİK BAŞARISIZLIĞIN FATURASI EMEKLİLERE KESİLMEMELİ”

Erbakan, "Emeklilerimize, hükümetin yıllardır süregelen ekonomik başarısızlığının faturasının ödetilmesi asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ile küreselcilere ödediğiniz faizlerin, kamuda durduramadığınız israfın, holdinglere ödediğiniz milyarlık garantilerin ve affettiğiniz vergilerin acı faturasını bugün emeklilerimize ödetmektesiniz" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN MAZERETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Zammın bütçeye maliyetinin sadece 33,2 milyar TL olduğunu da vurgulayan Erbakan "Emeklilerimize reva gördüğünüz düşük zammın sebebi olarak Orta Vadeli Program’a bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme, sürdürülebilirliği sağlama gibi gerekçeler öne sürerek, verdiğiniz zammın bütçeye maliyetini 33,2 milyar TL olarak açıklamanıza karşılık olarak, yapmış olduğunuz zammın; bu sene yapacağınız 8,34 trilyon TL vergi tahsilatının binde 4’üne, 2,65 trilyon TL borçlanmanın yüzde 1,23’üne, 1,25 trilyon TL faiz ödemesinin yüzde yüzde 2,6’sına tekabül ettiğini hatırlatıyoruz. Emeklisine, topladığı vergilerin binde 4’ü kadar zam yapan bir hükümetin, bütçe yükü gibi mazeretlere sığınmasını asla kabul etmiyoruz" diye anlattı.

"MEHMET ŞİMŞEK’E ÇAĞRI”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i kamuda çift maaş alanlar kadar emeklilerin haklarını savunmaya davet eden Erbakan, ''Yeniden Refah Partisi olarak, hükümete en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltmesi ve ödenen prim gününe göre emekli maaşlarının artırılması hususundaki çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimize reva görülen bu haksız ve adaletsiz tutumdan acilen geri dönülmelidir'' çağrısında bulundu.