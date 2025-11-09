Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİK KARAGÜMRÜK BU SEZON 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk ve tek galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltmeyi başardı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLK MAÇINDA MAĞLUP

Recep Uçar ile yollar ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı. 14 puanda kalan Konyaspor, ligde 9. sırada yer alıyor.