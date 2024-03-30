Fatih Portakal Cübbeli'nin sözleri ile çileden çıktı. Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

Gazeteci Fatih Portakal, Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçimleri için yaptığı yorumlara esip gürledi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ünlü, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.

Cübbeli Ahmet’in bu sözlerine Gazeteci Fatih Portakal’dan canlı yayında tepki geldi. Portakal “Peygamber misiniz siz ya! Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz! Vahiy mi indi size? İnanmayın bu insanlara” dedi.

Portakal, “Cübbeli Ahmet Hoca var biliyorsunuz kamuoyunda öyle biliniyor. Ahmet Mahmut Ünlü bir televizyon programı yapmış orada diyor ki; Cumhur ittifakı dışındaki verilecek partilere oylar diyor, günahtır. Günahkardır onlar diyor. Ya nasıl bir dinbaz insansınız siz! Yani ahiretini yakıyor farkında değil!" ifadelerini kullandı.

Portakal, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Ramazan'da diyor ki; bu cumhurun dışında verilecek partilere oylar diyor, günahkarlıktır diyor. O kişilere direkt günah yazılacaktır diyor. Bunu diyen din adamı, din adamı falan değil dinbaz olduğundan bahsediyoruz zaten hani her sakallı gördüğünüzü her sarıklı gördüğünüzü din adamı görmeyin! Ama gerçekten Allah yolunda bu tarikat yolunda ve rehberlik yolunda gerçekten din adamları samimi din adamları var. Sizleri ayırıyorum ama böyle dinbazlara inanmayın!

Öyle günahmış falan peygamber misiniz siz ya! Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz! Vahiy mi indi size? İnanmayın bu insanlara çünkü bu insanlar siyasetin güdümündeki gücünü siyasetten alan menfaatli olan insanlar, menfaati olan insanlar… Bolluk bereket içerisinde yaşayan insanlar, inanmayın bunlara! Bunların yolu enteresan bir yol böyle gitmeye devam ediyorlar.”