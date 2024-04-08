Tarikat lideriyle fotoğrafı ortaya çıkan başsavcı hakkında soruşturma başlatıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında Süleymancılar tarikatıyla ortaya çıkan fotoğrafından dolayı soruşturma başlatıldı.
Söz konusu fotoğrafta Başsavcı Eskiler’in “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görüntülendi.
Fotoğrafta Eskiler’in Kuriş’in arkasında ellerini önde birleştirdiği görünüyor.
Olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.
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