Tarikat lideriyle fotoğrafı ortaya çıkan başsavcı hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Cumhuriyet
Tarikat lideriyle fotoğrafı ortaya çıkan başsavcı hakkında soruşturma başlatıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler’in Süleymancılar tarikatıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında Süleymancılar tarikatıyla ortaya çıkan fotoğrafından dolayı soruşturma başlatıldı.

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Söz konusu fotoğrafta Başsavcı Eskiler’in “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görüntülendi.

Fotoğrafta Eskiler’in Kuriş’in arkasında ellerini önde birleştirdiği görünüyor.

Olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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