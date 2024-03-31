İsmailağa’da savaş büyüyor: Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor

27 Mart’ta İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile hiçbir bağlarının kalmadığını duyurmuştu.

Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ belirtilmişti.

Cübbeli Ahmet, bu açıklamaya uzun bir yanıt vermiş ve İsmailağa Vakfı’nın Mahmud Efendi’ye ihanet ettiğini, Mahmud Eren’in tarikatı kendi yetiştirdiği isimler üzerinden ele geçirdiğini söylemişti.

Ayrıca Cübbeli Ahmet, İsmailağa İstişare Heyeti’nin FETÖ tarafından kontrol edildiğini iddia etmişti.

“BABAMDAN İNTİKAM ALMAK MI İSTİYOR?”

Cübbeli Ahmet’in bu ithamlarına İsmailağa’dan cevap geldi.

Sosyal medyada ‘İsmailağa Camii’ isimli hesaptan yayınlanan videoda, Haziran 2022’de ölen cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu konuştu.

Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Cübbeli Hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarımdan herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim.”

Öte yandan Ustaosmanoğlu’nun yanında cemaatin önde gelen isimleri olarak bilinen Mehmet Talu ve Mahmud Seyfettin İnanç da yer aldı.