Fatih Portakal ‘İYİ Parti’ sorusuna çok sinirlendi ‘Bana giren çıkan bir şey yok’

Portakal, izleyici yorumlarına sinirlenerek, “Olmayacak bir ittifaktı zaten. Ben niye sevineyim bana giren çıkan bir şey yok” dedi.

CHP’nin teklifine İYİ Parti’den ret

31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, “Yerel seçimde iş birliği yapalım” teklifini sundu. Teklif sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası İYİ Parti, CHP ile iş birliği yapmama kararı aldı. Oylama 35 hayır, 15 evetle sonuçlandı.

Portakal’dan izleyici yorumuna sert çıkış

Sözcü TV’de ana haberi sunan Fatih Portakal, İYİ Parti’nin karar haberini sunarken, bir izleyicinin “Bakıyorum iyi seviniyorsun. İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal” mesajını gönderdiğini söyledi. Yoruma sinirlenen Portakal, “Olmayacak bir ittifaktı zaten. Ben niye sevineyim bana giren çıkanbir şey yok” diye cevap verdi. Portakal, İYİ Parti’nin kararının kendisini ilgilendirmediğini ve tarafsız bir şekilde haber yaptığını belirtti.