Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na zehir gibi sözler. 'Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız'

Sözcü TV haber bülteninde açıklama yapan Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na zehir gibi sözler. 'Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız'

Portakal, CHP'nin seçim yenilgisinin nedenini Kılıçdaroğlu'nun kibirli tutumuna bağladı. "Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi?" diye soran Portakal, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. "Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz Kemal Bey. Sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız." dedi.

Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"BU KİBİRLE O KOLTUKLARDA OTURAMAZSINIZ"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet ederek şunları söyledi:

"CHP’nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu izlerken gerçekten şunu düşündüm, bir lider kendini bu kadar dibe çekebilir.

Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi?

Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi ya rol yaptınız, 28 Mayıs’tan önceki süreçte veya şimdi dün veya cuma günkü o sözlerinizle hayal kırıklığı yaratıyorsunuz.

Bakın gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz.

Kemal bey adaletsiz bir yarıştı. Eyvallah. Ben benim gördüğüm oydu adil diyen herkese de sen adaletsizliğin diyebilirim, diyorum da geçtiğimiz günlerde arayan bir AK Partili öyle söyledim. Adaletsizsiniz o zaman dedim.

Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz, ayrılıyorsunuz.

İnsanları küçümsüyorsunuz. Doğudaki batıdaki ortadaki kıyıdaki diye böyle bir bakış açısı olabilir mi? O zaman siz demek ki İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanı tamamen bırakmışsınız veya kasabalı insanı tamamen bırakmışsınız.

Şehirlerde mi oynayacaksınız?

Alamıyorsunuz da.

Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi? Olamaz, olmaması gerekiyor.

Ve şu cümle de çok enteresan, “ortaya çıkan tablo ağır yenilgi değildir” diyor.

Bunu söyleyen kişi ana muhalefet lideri. Kusura bakmayın, eğer iktidar değişmiyorsa iktidarı değiştirecekte muhalefettir.

O zaman sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim.

Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız ve seçmenle dalga geçiyorsunuz. Bu bakış açısıyla Faik Öztrak gibi kimseler de çıkıyor işte yok, ağır yenilgiye uğratacağız. Ya hangi dünyada yaşıyorsunuz?

Siz değiştirmeniz gerekiyor. Eninde sonunda değişeceksiniz. Bunu kabul edeceksiniz ve bu kibirli tavrından da vazgeçeceksiniz.

Yoksa bırakın kendinizi veya Cumhuriyet Halk Partisini seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz, umutsuz bırakıyorsunuz. O yüzden seçmen yurttaş siz, ben, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ali bey, Ahmet bey bakın eğer değişmiyorsa muhalefet biz elimizden geleni seçmen olarak yapmak zorundayız. O zorlamayı yapmak zorundayız.”

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