Kılıçdaroğlu "Kalemini satan gazeteciler" dedi Fatih Portakal üstüne alındı

Gazeteci Fatih Portakal, "Kalemini satan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir" diyen Kılıçdaroğlu'na "Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Kimmiş bu kalemini satanlar, açıklarsınız" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu "Kalemini satan gazeteciler" dedi Fatih Portakal üstüne alındı

Fatih Portakal, haber sunduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun dün CHP Grup Toplantısı'nda söylediği "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir.” sözlere tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

"KİM BU KALEMİNİ SATANLAR, CESARETİNİZ VARSA SÖYLEYECEKSİNİZ"

“Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsınız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz.”

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, seçim başarısızlığıyla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir.”

'PİŞKİN' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine Sözcü TV'de ana haber sunarken Portakal, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" demişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Fatih Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcı Portakal'a, "Sayın Fatih Portakal siz gazeteci misiniz politika belirleyicisi misiniz?" diye sorarken diğer kullanıcılar ise "Yüreğin yetiyorsa bu lafları Erdoğan'a söyle" dedi.

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