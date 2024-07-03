Fatih Portakal'ın maaşının ortaya çıkmasının ardından Ebru Baki büyük zammı kopardı. Sözcü TV'deki kriz aydınlandı

Geçtiğimiz günlerde MedyaRadar’ın Keskin Kalem adını kullanan yazarı tarafından Sözcü TV’de ana haberleri sunan Fatih Portakal’ın önümüzdeki dönem için 14 milyon liraya sözleşme yenilediği, bunlarla beraber otel şoför ve masraflarının da kanal tarafından karşılanacağı iddia edilmişti.

Gündemde epey bir yer kaplayan bu haber sonrasında kanalda Ebru Baki krizi patlak verdi. MedyaRadar’ın haberine göre Ebru Baki bu haber sonrasında kanal yönetimine rest çekti. “Ya maaş düzeltin ya da bırakırım” restini çeken Baki, 15 günlük bir izne ayrıldı.

FARKLI KANALLARLA GÖRÜŞTÜ

Ebru Baki’nin bu rest sonrasında ayrıldığı tatil esnasında Halk TV, Ekol TV ve TV100 ile görüştüğü de öğrenildi.

ZAMMI ALINCA EKRANA GERİ DÖNDÜ

İddiaya göre kanaldan yüklü bir zam alan Ebru Baki, 15 günlük aranın ardından ekranlara geri dönüş kararını verdi ve bugün yeniden izleyici karşısına çıktı.

İMAJ TAZELEDİ

Ekranların tanınan yüzü Ebru Baki’nin 15 günlük ara sırasında göz torbalarını aldırdığı, dudak dolgusu ve burun estetiği yaptığı görüldü. Baki hakkında yapılan yoruma göre, Baki bugüne kadar ekranlara ciddi bir yüz ifadesi ile çıkarken zammı aldıktan sonra ise güler yüz ile ekrana çıktığı ifade edildi.

FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI

Geçtiğimiz günlerde Medya Radar’ın gizemli yazarının Fatih Portakal hakkında yazdığı yazı basın gündeminde epey yer kaplamıştı. İddiaya göre Portakal önümüzdeki sezon için 14 milyon liraya anlaştı. Bununla beraber masraflarının da kanal tarafından karşılanacağı, aylık maaşının 1 buçuk milyon liraya tekabül ettiği de gündeme yansımıştı.