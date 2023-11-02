Fatih Tekke'den flaş Icardi itirafı. Açıklamaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı

Bir dönem Trabzonspor'da top koşturan ve son olarak İstanbulspor'da teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için "Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır" dedi.

Fatih Tekke'den flaş Icardi itirafı. Açıklamaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı

Trabzonspor'un eski futbolcusu, teknik direktör Fatih Tekke, Kuzey Ekspres'e gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tekke, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den daha yetenekli olduğunu söyledi.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

-Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Torreira var. Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Muslera var o da çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'den Tadic ve Ferdi var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi.

-Özellikle Alanya maçının ilk yarısını ben çok beğendim. Bir teknik adamın dokunuşunun 3-4 günde en fazla bu olabilir. Takım savunması gayet düzenli yapmaya çalıştı. Oyunu teknik adamlar kurgularken gazla mı çalışıyor? Bu takım bir organizasyonla mı çalışıyor? Gazla çalıştırdığı zaman bu ülkede gidebilir. Çok böyle giden de var. Ama organizasyonla yapmaya çalıştığınızda bu bir plan içermesi gerekiyor. Bunun içinde açık ve net benim açımdan süreye ihtiyaç var. Abdullah Avcı şampiyon teknik adam olarak gelmiş. 3 günde 3 ayda işleri yoluna koyması mümkün değil. O nedenle gerekli sabır kendisine gösterilmeli.

-Benim hayatta korkularım çok net ve bellidir. Korkuyu tanımlamam da nettir. Allah'a karşı bir korkumuz var onun haricinde tedirgin olduğun, endişeli olduğun anlar her an olabilir. Trabzonspor değil, oynadığın herhangi bir hala saha maçında da yenilme endişesi duyabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Kuracağım ekibimle beraber şuan her işin altından kalkabilecek seviyedeyiz diye düşünüyorum.

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