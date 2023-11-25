Fatih Tekke: Kendim ve ekibimi çok başarısız buluyorum

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Fatih Tekke: Kendim ve ekibimi çok başarısız buluyorum

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 4-0’lık skorla yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Benim adıma değerlendirme yapmak kolay değil. Olumlu söyleyeceğim cümlem yok. Galatasaray’ı tebrik ederim. Maçın skoru farklı da olabilirdi. Gol de atabilirdik. Daha fazla da yiyebilirdik. Galatasaray’ın kontrolünde geçen bir maç oldu. 9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Geçen seneye kadar şu ana kadar tırnaklarımızla kazıyarak gelmeye çalışıyoruz. Geçen sene İstanbulspor’daki ekibimle Alanyaspor’a gelme amacımız olması gerek seviyeye getirmekti.

Bunun için kendim, ekibimle beraber izin yapmadan, 1 kez Alanya’nın dışına çıkarak, 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Kendi değerlendirmem bu. Amacım bir takımı düzenli hale getirmek. Bugün beni en çok üzen şey o düzensizlik. Tüm sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Burası ilçe takımı ama iyi işler yapmış bir takım. Amacımız kötü hale getirmek değil, daha iyi hale getirmek. Bunun değerlendirmesini yapamayacağım. Moralim çok iyi değil. Alanyaspor camiasından özür dileriz. Pes etmek diye bir konum olmaz. Çok ciddi zaman harcıyoruz. Galatasaray’a bu ambiyansta yenilmek çok absürt bir durum değil. 25 gün oldu, daha iyi olması gerekirken daha iyi olmadı. Kendim ve ekibimi başarısız değil çok başarısız buluyorum. Bunu değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

''NEDEN BÖYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNECEĞİM''
Bu açıklamaların istifa kararıyla ilgili olup olmadığı konusundaki bir soruya Tekke, "Neden böyle olduğunu, bunun çözümünü bulabilir miyiz diye düşüneceğim. İstifa edeceksem derim. Bazı durumlarda doğru zannettiğiniz şey yanlış olabilir. Biraz düşündükten sonra, beraber konuştuktan sonra 2 maç sonrasında 9 yıllık tırmalayarak geldiği yeri bırakma isteğimde değilim. Ben aile gibi ortamda her durumda savaşmak isteyen bir insanım. Bugünkü bu düzensizlik, bu cümlelerimi bana söyletti. Bunu gerçekten düşüneceğim" diye cevap verdi.

Düzensizliğin sebebinin kulüpte aşırı derecede bir rahatlık olduğunu ifade eden Fatih Tekke, “Tüm kulüp açısından diyorum. Bu kadar rahat davranamayız, davranmamalıyız. Ama benim çalıştığım her kulüpte bu kısa sürede bile düzen oluşuyordu” ifadelerini kullandı.

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