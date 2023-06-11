Fatih Terim 23 Haziran'da yeni takımına imza atıyor. İşte detaylar

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in sahalara geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ısrarla görevinin başında olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerin bir süredir Terim'le görüştükleri ileri sürüldü.

Daha önce 3 kez milli takımın başına geçen Fatih Terim'in yeniden Milli Takıma dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, şimdiden hazırlıklarını yaptığı ifade edildi.

TFF Başkanlığı için tekrar aday olma kararı veren başkan Mehmet Büyükekşi'nin 22 Haziran'daki kongreden sonra ünlü hocaya imza attırmak istediği bildirildi.

Kendisine gelen diğer teklifleri reddeden Fatih Terim'in de kulüp takımı çalıştırmak istemediğini yakın çevresine ilettiği öğrenildi.