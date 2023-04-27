Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında flaş gelişme. Terim ifade verdi

Fatih Terim'in bir banka şubesinin müdiresi Seçil Erzan'ın dolandırıcılığı nedeniyle müşteki olarak ifade verdiği ortaya çıktı.

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında flaş gelişme. Terim ifade verdi

İstanbul’da bir bankanın müdürise Seçil Erzan'ın, Fatih Terim Fonu olarak bilinen adıyla aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Gizli olarak yürütülen soruşturmada Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdikleri öğrenildi.

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