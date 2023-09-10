Fatih Terim kadroyu açıklamayı unuttu! İsviçre Türkiye karşılaştı

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenen organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye-İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'da sahaya çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Mücadelede İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydederken, milli takımın gollerini Semih Şentürk ve forvet hattında görev alan eski kaleci Volkan Demirel attı.

Türkiye'yi, 2008 yılında da takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim yönetti. İsviçre'nin EURO 2008 kadrosunun başında ise dönemin teknik direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Türk kökenli eski futbolcu Kubilay Türkyılmaz yer aldı.

Terim'in liderliğindeki kadroda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül,ve Ahmet Dursun görev yaptı.

Maç öncesi oyuncularıyla yine toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, yaptığı konuşmanın ardından kadroyu açıklamayı unuttu. Durumu fark eden Nihat Kahveci, Fatih Terim'i uyararak espride bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Maçın devre arasında Türkiye'deki depremlerin ardından İsviçre'den gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılanlar sahaya çıktı. Kurtarma ekibi tribünlerden büyük alkış aldı.

Ekibin içerisindeki köpek de büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük öneme sahip olan Lozan şehrinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Organizasyonda emeği geçen Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu (BİTDEFE) ve diğer paydaşlara teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Maçın yeni Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye-İsviçre ilişkilerine yeni bir güçlü başlangıç sağlamasını umuyoruz. Bu maçın gelirleri depremzedelere gönderilecek. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etmişti.



