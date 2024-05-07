Fatih Terim istifası geldi ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: GS Gazete
Fatih Terim istifası geldi ortalık karıştı
Adım adım seçime giden Galatasaray'da adaylığını açıklayan Süheyl Batum'un listesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

28 Mayıs’ta seçime gidecek olan Galatasaray’da sandık başına gidilmeden ortalık karıştı.

Muhaliflerin adayı olarak çıkan ve Ünal Aysal Alp Yalman gibi isimlerin desteğini alan Süheyl Batum’un listesinde flaş bir istifa geldi.

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Sportif A.Ş ve Sicil Kurulu’nda yer alması planlanan Şükrü Ergün adaylık sürecinden affını istedi ve ekipten ayrıldı.

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Ergün’ün aldığı bu ayrılık kararının arkasında Ünal Aysal yönetimindeyken Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik nedeniyle gelen tepkiler olduğu öne sürüldü.

Adaylığını yeni açıklayan Süheyl Batum’un listesinden ilk istifanın bu kadar erken gelmesi camiayı karıştırdı.

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