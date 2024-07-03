Fatih Terim ne dediyse çıktı

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Fatih Terim ne dediyse çıktı

Millilerin Avusturya zaferi sonrasında Fatih Terim "Portekiz yenilgisinin ardından endişelenmeyin demiştim" sözleriyle haklı çıktığını anlattı.

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile gerçekleştirdiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final başarısını değerlendiren Terim, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Oyuncuların Milli Takım formalarının önemini vurgulayan Terim, "Artık Galatasaray ya da diğer takımların oyuncusu olmak bir kenara, Türk Milli Takımı oyuncusu olmak ön planda" şeklinde konuştu. Portekiz maçı sonrası yaptığı açıklamaları anımsatan Terim, "Portekiz'e yenildikten sonra burada yaşanan büyük hayal kırıklığına rağmen 'Endişelenmeyin, daha çok yolumuz var' demiştim.

Şimdi o sözlerimin pratiğe döküldüğünü görebiliyoruz. Asıl mesele grup aşamasını geçmek, ardından 16'dan 8'e, oradan da 4'e ve nihayetinde şampiyona olmaya ulaşmaktır" ifadelerini kullandı. Futbolcuları ve teknik ekibi kutlayan Terim, "Bu yüzden futbolcularımızın alnından öpüyor ve hocamızı teknik ekibiyle birlikte kutluyorum" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Zor zamanlarda oyunculara ve takıma destek olmanın önemini belirten Terim, "Futbol sabır gerektiren bir oyun. Hocanıza ve oyuncularınıza güvenmeli ve özellikle zor zamanlarda yanlarında olmalısınız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı hazırlık maçından çıkarılan dersleri aktaran Terim, "Avusturya maçı öncesinde ve maç sırasında anlatılanlar arasında farklar vardı. Türkiye, 6-1'lik hazırlık maçından sonra olumlu geri bildirimler aldı. Önemli değişikliklerle sahaya çıktı, topa sahip olmayı başardı ve defansif organizasyonunu iyi yaptı. Çocuklarımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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