Osmanlı'dan Milli Takım'a. Al sana Türkiye Avusturya

Bu gece bizim gecemiz.

Bu gece Türkiye'nin gecesi.

Uyku yok hiçbirimize.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'dayız.

Aslanlar gibi savaştık, aslanlar gibi kazandık.

Bu gece ay-yıldızın gecesi.

Çıkın sokağa, haykırın.

Türkiye çeyrek finalde.

Neler neler demişleri maç öncesi.

Yok efendim, Avusturya Avrupa Şampiyonası'nın en flaş ekibiymiş.

Yok efendim, Fransa'nın Hollanda'nın bulunduğu gruptan lider çıkmış.

Yok efendim, Mart ayındaki gazozuna maçta bizi 6-1 yenmiş.

Geçiniz.

Bizim çocuklar Avusturya karşısına çıkınca bir başka oynar.

Zaten son 5 resmi maçta 4 kez yenip bir kez berabere kalmamış mıydık. Üstelik hiç gol yemeden.

O yüzden bu maçın favorisi bizdik.

Favori gibi oynadık, Avusturya'nın turnuvadaki tüm apoletleri söktük.

"Sen evine, biz çeyrek finale" dedik.

Osmanlı ordusu Viyana kapılarına dayandığında padişah ve devletlunun içmesi için yanında 40 çuval kahve götürülmüştü.

Viyana kuşatılmayınca kahveleri orada bırakıp geri döndüler.

Avusturyalılar kahve ile ilk o zaman tanıştılar.

Aldılar o 40 çuvalı, Viyana'yı kahve cenneti yaptılar.

Avusturyalı futbolcular sanıyorum kahveyi çok kaçırmış olacaklar ki, bizim çocukların karşısında tansiyonları çıktı.

Hele hele daha birinci dakika dolmadan Merih'in golünü yiyince kan basınçları yükseldi.

Ne goldü ama.

"Tavuk şaşkınken yolunur" hesabı, Merih Avusturya savunması şaşkınken attı golü.

Tavana çaktı topu.

Onların bu şaşkınlığında Arda'nın müthiş kornerinin etkisi büyüktü.

Gerçekten ne kornerdi o öyle!

Millilerimiz öyle akıllı, öyle sistemli bir futbol sergiledi ki, parmak ısırttı.

Hemen hepsi cansiparene savaştılar.

An geldi Barış Alper, Orkun savunmaya yardıma gitti, an geldi Merih, Abdülkerim hücuma geldi.

Topyekün bir mücadeleydi bu.

Grubunda Hollanda'ya Polonya'ya 3'er gol atan Avusturya ilk yarıda kalemize tek isabetli şut bile atamadı.

Avusturya Avusturya olalı böyle aciz kalmamıştı herhalde.

Onlar şaşkın tavuk gibi sağa sola koşarken biz 2. golü bulduk.

Yine bir korner.

Yine Arda, Merih.

Merih bu kez kafayla çökertti Avusturya kalesini: 2-0

Çıldırdık.

Tribünler çıldırdı, milyonlar çıldırdı.

Boşuna çılgın Türkler demediler bize.

66'da savunmamızın bir anlık hatasında Gregoritsch'in golüyle Avusturya umutlandı.

Bu umutla son dakikalarda çok saldırdılar kalemize ama nafile.

Kalemizde Mert Günok isimli bir kahraman vardı.

90 dakikanın sonucu;

Avusturya evine, Türkiye çeyrek finale.

Bu zaferde iki golümüzün sahibi Merih'in rolü elbette çok büyük.

Ama haksızlık etmeyelim

Kaleci Mert'ten son adamımız Barış Alper'e kadar tüm futbolcularımız harikaydı.

Hepsini alınlarından öpüyoruz.

Şimdi rakibimiz Hollanda.

Çıkın sokağa, haykırın.

Türkiye çeyrek finalde.

Bekle bizi Berlin, bekle Hollanda