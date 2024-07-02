Milli Takıma şok. Portekizli hakem acımadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takıma şok. Portekizli hakem acımadı

Avusturya-Türkiye maçında sarı kart gören Orkun Kökçü, turu atlamamız halinde Hollanda ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk dakikasında Merih Demiral'ın gölüyle 1-0 öne geçtik.

PORTEKİZLİ HAKEM ACIMADI
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın 10. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Ay yıldızlıların turu atlaması durumunda Hollanda ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Ceza sınırında yer alan isimler ise şu şekilde:

“Mert Günok, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler.”

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