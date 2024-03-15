Fatih Terim şimdi yandı. Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim şimdi yandı. Sedat Kaya yazdı
Sedat Kaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile eşleşmesi sonrası Fatih Terim'in başına gelecekleri açıkladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Kupası'nda Olimpiyakos ile eşleşmesi üzerine Fatih Terim'in "şimdi yandık" dediğine inanıyorum.
Hatta karalar bağlamıştır.
"Fatih Terim ile bu eşleşmenin ne alakası var" diye soranlar olabilir.
Elbette yok ama mutlaka bir alaka kuracaklar olacak.
Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olması masabaşı uydurma haberler yapanlar için bulunmaz Hint kumaşı.
Yakında manşetleri göreceksiniz.

"Fatih Terim Olimpiyakos'un sırlarını Fenerbahçe'ye verdi!"

Ya da yazan kötü niyetliyse şöyle.

"Fatih Terim Fenerbahçe'nin sırlarını Olimpiyakos'a verdi!"

Bu kadar da olmaz demeyin.
Geçmişin arşivlerini karıştırın benzer masabaşı manşetlerden bol miktarda bulabilirsiniz.
Bu tür asparagas manşetlerden Türkiye'de görev yapan birçok yabancı teknik adamın ülkesinde başına neler neler geldi unutmayın.
Fatih Terim'in çeyrek final rövanş maçları oynana kadar ağzından çıkacak her kelimeye dikkat etmesi gerekiyor.
Çünkü hem bizde, hem de Yunanistan'da aportta bekleyenler var.
Bizden söylemesi.

İlgili Haberler
Hiç para almadan çalışan milli takım hocası kim? Sedat Kaya açıkladı
Samsun'da gömülen ve hakemin ölümüne sebep olduğu ilk sporcuyu Sedat Kaya açıkladı
Galatasaray tribünlerde savaş mı çıkarmak istiyor? Sedat Kaya 'ergen işi' diyerek açıkladı
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Galatasaray'da sihir bozuldu. Hokus pokus üç kupada da yokuz. Sedat Kaya yazdı
Fenerbahçe'ye gülen Galatasaray kendi gülünecek hale düştü. Sedat Kaya yazdı
Son Haberler
Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi Gündem
Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi
Mendil satan yaşlı kadını tartaklayarak yere düşürdüler. Ellerin kırılsın. Bu nasıl vicdansızlık? Gündem
Mendil satan yaşlı kadını tartaklayarak yere düşürdüler. Ellerin kırılsın. Bu nasıl vicdansızlık?
Sinop’ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı Yerel Haberler
Sinop’ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Ergin Ataman amerikan futbolunu kaybetti. Spor
Ergin Ataman amerikan futbolunu kaybetti.
İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar Gündem
İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar
Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı Yerel Haberler
Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı