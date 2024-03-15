Fatih Terim şimdi yandı. Sedat Kaya yazdı

Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Kupası'nda Olimpiyakos ile eşleşmesi üzerine Fatih Terim'in "şimdi yandık" dediğine inanıyorum.

Hatta karalar bağlamıştır.

"Fatih Terim ile bu eşleşmenin ne alakası var" diye soranlar olabilir.

Elbette yok ama mutlaka bir alaka kuracaklar olacak.

Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olması masabaşı uydurma haberler yapanlar için bulunmaz Hint kumaşı.

Yakında manşetleri göreceksiniz.

"Fatih Terim Olimpiyakos'un sırlarını Fenerbahçe'ye verdi!"

Ya da yazan kötü niyetliyse şöyle.

"Fatih Terim Fenerbahçe'nin sırlarını Olimpiyakos'a verdi!"

Bu kadar da olmaz demeyin.

Geçmişin arşivlerini karıştırın benzer masabaşı manşetlerden bol miktarda bulabilirsiniz.

Bu tür asparagas manşetlerden Türkiye'de görev yapan birçok yabancı teknik adamın ülkesinde başına neler neler geldi unutmayın.

Fatih Terim'in çeyrek final rövanş maçları oynana kadar ağzından çıkacak her kelimeye dikkat etmesi gerekiyor.

Çünkü hem bizde, hem de Yunanistan'da aportta bekleyenler var.

Bizden söylemesi.