Fatih Terim'i eski Galatasaraylı vurdu. Panathinaikos'ta ilk kez yenildi

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başındaki Fatih Terim, ilk yenilgisini eski bir Galatasaraylı'nın takımından aldı.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında eski Galatasaraylı Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos'a 2-1 yenildi.
Terim, yeni transferleri Samet Akaydın ile Bakasetas'ı ilk 11'de oynattı.
Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı.
Atromitos'un golleri ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana'dan geldi.
Maçın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.