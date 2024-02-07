Fatih Terim bile şaşırdı. Panathinaikos Başkanı: Aptal gibi oynuyoruz

Yunanistan Ligi’nde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Aris’i konuk etti. Ancak konuk ekip Aris, rakibi karşısında son çeyrekteki etkili performansıyla 70-73 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Panathinaikos, ligde 17. maçında ilk yenilgisini yaşarken Aris ise 10. galibiyetini aldı.

Basketbol takımına destek olan ve maçları fırsat buldukça salondan takip eden Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim başta olmak üzere Yunan medyasının şaşkınlıkla karşıladığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu.

Maçın ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Hakemlere eleştirilerde bulunan Giannakopoulos, bunu şaşırtıcı bir şekilde kaybettikleri için değil, az daha kazanacak duruma geldikleri için yaptı:

"APTAL GİBİ OYNUYORUZ"

Bu maçı kazansaydık bile maçın yeniden oynanmasını isterdim, tıpkı Manchester’ın yıllar önce kazandığı sahte penaltı gibi. Aptal gibi oynuyoruz, yorgun oluyoruz, neden bilmiyorum ama kazanacak gibi oluyoruz çünkü hakemler bizim lehimize çok düdük çaldı.

Hakemler Panathinaikos’un kazanmasını istedi. Biz daha kötü oynadık, kaybetmeliydik. Biz temiz basketbol istiyoruz. Sadece kazanmak değil, temiz bir basketbol istiyoruz.

Keşke Panathinaikos ve Olympiakos’un rakip daha iyi oynadığı için kaybettiği günlere dönsek. Bunun olması için dünkü ve bugünkü gibi hakemler olmaması lazım. Sırf Panathinaikos’uz diye zorla kazanamamalıyız. İyi oynamadığımızda kaybetmeliyiz. Bugün de kötü oynadık ve kaybettik. Daha iyiye gitmenin tek yolu bu.