UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray, muhteşem bir performansla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grupta büyük bir avantaj elde ederken, galibiyet Türkiye'de olduğu kadar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

Maçın ardından Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de duygusal bir kutlama anıyla gündeme geldi. Terim'in yakın dostu Muharrem Kaya, sosyal medya hesabından birlikte maç izledikleri anlara ait bir paylaşım yaptı.

Kaya, gönderisine şu notu düştü;

"Şampiyonlar Ligi. 3 puanı kutladık."



Fatih Terim'in bu paylaşımda son derece keyifli olduğu görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar da efsane hocanın bu desteğini büyük bir sevgiyle karşıladı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, "İmparator her zaman Galatasaray'ın yanında" yorumlarıyla gündem oldu.