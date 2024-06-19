Fatih Terim’in kızını kıyafetleriyle denize attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim’in kızını kıyafetleriyle denize attılar

Bodrum’da tatil yapan Fatih Terim’in kızı Merve’yi denize attılar.

Bayram tatilini fırsat bilen Terim Ailesi, soluğu Bodrum’daki yazlıklarında aldı.

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Kızları Buse, Merve ve torunlarıyla tatil yapan İmparator, stresli Atine günlerinin ardından moral depoluyor. Amerika’dan tatile gelen Merve Terim Çetin’de kız kardeşinin kızlarıyla özlem gideriyor. Denizin keyfini çıkaran Terimler dün eğlenceli anlar yaşadı.

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Oğlu Yaman, yeğenleri Nil ve Naz Merve Terim’i kıyafetleriyle denize attı.

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Terim, bu komik anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ortaya bu eğlenceli görüntüler çıktı.

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