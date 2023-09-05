Fatih Terim'in sözleri yemek mönüsü oldu

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 70. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Terim alana Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken partinin menüsündeki isimler dikkat çekti.

Fatih Terim'in sözleri yemek mönüsü oldu

Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

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Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile beraber ünlü isimler de akın etti. Bu isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Acun Ilıcalı'da vardı.

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Doğum günü partisinde en dikkat çeken şey ise Mönü oldu. Fatih'terim'in sözleriyle oluşturulan yemek menüsü sosyal medyadan paylaşıldı.

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