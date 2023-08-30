Fatih Terim'in tahtı yıkıldı. Galatasaray'da bir devir resmen kapandı

Sarı Kırmızılıların tarihine geçen Fatih Terim'in Galatasaray'daki tahtını eski öğrencisi Okan Buruk yıktı.
Galatasaray'ın başında çıktığı 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, Sarı Kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik adam oldu.
Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Kupası'yı kazanmayı başardı.
Okan Buruk geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 30 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak maç başına 2.41 puan ortalaması yakaladı.