Fatih Terim'in tahtı yıkıldı. Galatasaray'da bir devir resmen kapandı

Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Fatih Terim'in tahtı yıkıldı. Galatasaray'da bir devir resmen kapandı

Sarı Kırmızılıların tarihine geçen Fatih Terim'in Galatasaray'daki tahtını eski öğrencisi Okan Buruk yıktı.

Galatasaray'ın başında çıktığı 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, Sarı Kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Kupası'yı kazanmayı başardı.

Okan Buruk geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 30 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak maç başına 2.41 puan ortalaması yakaladı.

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