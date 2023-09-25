Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. İmzayı attı

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, uzun bir aradan sonra sahalara geri dönüyor.

Terim'in adı Milli Takım için geçiyordu. Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'yı getirince bu olasılık ortadan kalkmıştı.

Fatih Terim'in bu gelişmenin ardından bir süredir görüşme halinde olduğu İtalya'nın Fiorentina takımının teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Terim'in ön anlaşmayı imzaladığı, detayların tamamlanmasının ardından iki hafta içinde görevine başlayacağı iddia edildi.

Galatasaray ve Milli Takım'da uzun yıllar çalışan Terim, 2000-2001 yıllarında Fiorentina'da görev yapmıştı.

Terim, Fiorentina'nın başında 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik istatistik elde etmiş, bu sürede Fiorentina taraftarlarıyla arasında büyük bir bağ kurmuştu.