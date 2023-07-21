Fatih'te 3 katlı otelde yangın çıktı

İstanbul Fatih’te bulunan 3 katlı otelde yangın çıktı. Otelde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Fatih'te 3 katlı otelde yangın çıktı


Yangın, akşam saatlerinde Fatih Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi Su Terazisi Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, 3 katlı bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı esnada otelde konaklayan vatandaşlar mahsur kaldı. Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise mahsur kalan 11 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan vatandaşların bir kısmı esnaflar tarafından merdiven yardımıyla kurtulurken geri kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Olay esnasında mahsur kalanları kurtaran Yunus Emre Delikkaya, "Arkadaşlar yangın var diye bağırmaya başladı. Biz de müdahale edelim dedik camları kırdık. İçeriye girmeye çalıştık ama duman bayağı etkiledi. Ama yangının nerede olduğu belli değildi. Kazan dairesindeymiş. İnsanlar bağırıyordu panik halindeydi. Biz de merdiven dayadık birkaç kişi merdiven yardımıyla indirdik. Biz ilk müdahalede 7-8 kişi kurtardık. Daha sonra itfaiyeciler arka taraftan bayağı bir kişiyi kurtardı. Çok savaşçı bir ruhla içeriye girdiler. Tüpünü alan direk içeriye girdi. Onlardan da Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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