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Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

Fatih’te bir şahıs tartıştığı abisini öldürdükten sonra, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı ile tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:11
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:13
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Fatih’te bir şahıs abisini öldürdü

Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı. 

Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. 

Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

Cinayet arkadaşın ihbarıyla ortaya çıktı

Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. 

Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.‘nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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