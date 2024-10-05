Fatih'te iki kadın vahşice katledildi! Uraz Kaygılaroğlu tepkilerin hedefi oldu ... Sosyal medya ağaya kalktı

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Fatih'te iki kadın vahşice katledildi! Uraz Kaygılaroğlu tepkilerin hedefi oldu ... Sosyal medya ağaya kalktı

Tüm Türkiye Fatih’teki cinayeti konuşuyor. S. Ç. isimli kişi, İ.U. başını kesip surlardan aşağıya attı. Ardından kendisi de surlardan atlayarak intihar etti. Katilin kısa bir süre önce de başka bir kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Bu kan donduran cinayetin ardından ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun sergi için verdiği pozlar tepki çekti.

Fatih’te S. Ç. isimli katil, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra kendisi de intihar etti. Ç.'in tüyler ürperten cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisinin kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

5 DEFA PSİKOLOJİK TEDAVİ ALMIŞ

Mesleği kasap olan katilin 5 defa psikolojik tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı yapıldığı, 1 kez de intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Fatih’teki cinayetin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Akıllara ise aylar öncesinden oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun sergi için verdiği pozlar geldi.

Fatih'te yaşanan cinayette yeni gelişme. Olaya ilişkin yayın yasağı getirildiFatih'te yaşanan cinayette yeni gelişme. Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu, yaşanan cinayetin ardından tepkilerin hedefi oldu.

Kaygılaroğlu’na sosyal medyada; 'şu resmi bugün bir kız bu şekilde katledildi. Neyi normalleştiriyoruz, neyi güzelliyoruz ve neyi yaşıyoruz?', Kadın kasabı “sanatın” bugün İstanbul surlarında hayat buldu' gibi tepkili yorumlar yapıldı.

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