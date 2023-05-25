Fatih'te pideci dükkanında yangın: 4'ü ağır 6 yaralı

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.