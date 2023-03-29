Fatma Girik'in annesi yaşamını yitirdi

Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik de Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.