Fatma Karanfil'den acı haber

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Fatma Karanfil’in, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi. 72 yaşındaki oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Usta oyuncunun kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil’in doktorlarının, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu ailesi ve yakınlarına ilettiği iddia edildi.
Karanfil’in menajeri Aslı İslamoğlu’nun oyuncunun sağlığına kavuşmasını umut ettiklerini söyledi. Sanat kariyerine 1968’de Ses Dergisi yarışmasında 3’lük kazanarak adım atan Fatma Karanfil, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip ayrılmıştı.
Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Karanfil, Yeşilçam’ın Keloğlan serisinde de Cankız rolü ile sinemaya damga vurmuştu.
FATMA KARANFİL KİMDİR?
Diziler:
Aşk Yeniden, Kumsaldaki İzler, Kınalı Kar, Leylek Havada, Çocuklar Ne Olacak? Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın, Aşk-I Memnu, Evimin, Erkeği, Elveda Derken, Kınalı Kuzular, Gülpare, Üç Kadın
Ödüller
Ses Mecmuası 1968 Artist Yarışması Üçüncülük
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı
Ankara Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı
Altın Portakal Film Festivali 1972 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Sinema Derneği 2010 Onur Ödülü
Altın Safran Film Festivali 2010 Onur Ödülü
Filmler :
Gökten Üç Elma Düştü, Diriliş 1915, Annemin Gelini, Yusuf’un Annesi, Miraç, Selam, La Rossa Renzo Russo