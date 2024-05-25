Fatma Karanfil'den acı haber

Kaynak: Haber Merkezi
Fatma Karanfil'den acı haber

Aşk-ı Memnu’nun Şaheste'si Fatma Karanfil entübe edildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Fatma Karanfil’in, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi. 72 yaşındaki oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-082641.png

Usta oyuncunun kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil’in doktorlarının, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu ailesi ve yakınlarına ilettiği iddia edildi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-082527.png

Karanfil’in menajeri Aslı İslamoğlu’nun oyuncunun sağlığına kavuşmasını umut ettiklerini söyledi. Sanat kariyerine 1968’de Ses Dergisi yarışmasında 3’lük kazanarak adım atan Fatma Karanfil, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip ayrılmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-082242.png

Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Karanfil, Yeşilçam’ın Keloğlan serisinde de Cankız rolü ile sinemaya damga vurmuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-25-082329.png

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Diziler:

Aşk Yeniden, Kumsaldaki İzler, Kınalı Kar, Leylek Havada, Çocuklar Ne Olacak? Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın, Aşk-I Memnu, Evimin, Erkeği, Elveda Derken, Kınalı Kuzular, Gülpare, Üç Kadın

Ödüller

Ses Mecmuası 1968 Artist Yarışması Üçüncülük

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı

Ankara Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı

Altın Portakal Film Festivali 1972 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Sinema Derneği 2010 Onur Ödülü

Altın Safran Film Festivali 2010 Onur Ödülü

ekran-goruntusu-2024-05-25-082312.png

Filmler :

Gökten Üç Elma Düştü, Diriliş 1915, Annemin Gelini, Yusuf’un Annesi, Miraç, Selam, La Rossa Renzo Russo

ekran-goruntusu-2024-05-25-083430.png

ekran-goruntusu-2024-05-25-083444.png

Son Haberler
Emekliye bir sevindirici bir de üzücü haber! Ankara’dan son açıklama geldi Ekonomi
Emekliye bir sevindirici bir de üzücü haber! Ankara’dan son açıklama geldi
Eklem ağlarına kök hücreyle tedavi. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Eklem ağlarına kök hücreyle tedavi. Uzmanlar açıkladı
Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda Gündem
Çalışan anneler dikkat. Yeni kararlar yolda
AFAD oğlakları kurtardı Gündem
AFAD oğlakları kurtardı
Yaz ishali öldürebilir! Uzmanlar uyarılarını açıkladı Sağlık
Yaz ishali öldürebilir! Uzmanlar uyarılarını açıkladı
Bakan Yerlikaya 'kanları yerde kalmadı' dedi. 23 kişiyi şehit etmişti Gündem
Bakan Yerlikaya 'kanları yerde kalmadı' dedi. 23 kişiyi şehit etmişti
Erzincan’daki maden faciasında ÇED raporunu onaylayanlar asli kusurlu sayıldı Gündem
Erzincan’daki maden faciasında ÇED raporunu onaylayanlar asli kusurlu sayıldı