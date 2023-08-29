Fatura depremzede sağlıkçılara kesildi. Hatay’da doktorlar ve çalışanlar ayaklandı

Birgün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, Hatay’daki depremzede hekimler ve sağlık çalışanları, çalışma koşullarına ilişkin il sağlık müdürlüğüne yazı gönderdi.

Yazıda özetle şu talepler yer aldı:

"Geçici barınma yerlerinin, belirlenen ortak sağlık hizmeti noktalarının olduğu yerleşim alanlarında olmaması, görevden sonra dinlenme şartlarını uygun hale getirecektir. Görevlendirilen personelin kurulan sağlık hizmeti noktalarına göre dağıtılması önemlidir."

“ÖZEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ”

Hekimler Birliği de afet bölgesindeki hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Hekimler “Bölgede depremin izleri canlılığını koruyor. Bölge normalleşinceye kadar esnek mesainin devam etmeli” dedi. Hekim Birliği, Hatay’ın sağlık koşulları bakımından "Özel Afet Bölgesi" ilan edilmesini de isteyedi.

Ayrıca hekimler taleplerini böyle sıraladı:

• Esnek çalışma sistemi devam etmeli.

• Çalışma saatleri ve nöbetler demokratik biçimde planlanmalı.

• DHY olarak Hatay’a gelen hekimlerin zorunlu hizmet süreleri 300 güne düşürülmeli.

• Hatay normale dönünceye kadar çalışılan her yıl için en az 3 ay yıpranma payı verilmeli.

• Ek ödemeler tavandan yapılmalı.

KOŞULLAR ÇOK ZOR

Hekim Birliği’nin verilerine göre Hatay’da depremden sonra durum şöyle özetlendi:

• Hatay’da depremde 63 hekim, 600’e yakın sağlık çalışanı öldü ve 5 hekime ulaşılamadı.

• Deprem sonrası 50 hekim yurt dışına gitmek için başvurdu, 90 hekim il dışına kaydını aldı. Yaklaşık 100 hekim tayin istedi.

• Haziran 2023’te iller arası kura ile Hatay’a 75 hekim kadrosu açıldı, yalnızca 6 kişi başvurdu.