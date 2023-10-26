Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor

Genç "Burada bizim tarlamızın dönümü 33 dönüm civarındaydı. Yani en az bizde iki yüz ağaca yakın yarığa gitti. Şu karşı olan taraflar bana ait. Karşı yani üç yüz metre aşağı yukarı ara mesafemiz var. Oraya nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Bir yol var diyorlar ama bizim tarlaya çıkar mı geçer mi bilmiyorum" diye konuştu.