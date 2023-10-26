Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor

Hatay’da depremin ortadan ikiye ayırdığı 33 dönümlük zeytin bahçesinde hasat başladı. Depremzede aile, fay hattının devasa bir yarık oluşturduğu bahçede tedirginlik içerisinde hasada devam ediyor.

KAYNAK: İHA
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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 1

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı. Devasa yarığın oluştuğu bahçede 2 uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe oluştu ve 200 ağaçta yarık içerisinde kalarak heba oldu.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 2

Depremin 9. ayında depremzede çiftçiler, fay hattının ikiye ayırdığı tarlada zeytin hasadına başladı. Tedirginlik içerisinde süren hasatta depremzede vatandaşlar, karşı taraftaki ürünlerini nasıl taşıyacaklarını düşünüyor.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 3

Deprem öncesi ailesiyle birlikte güle oynaya hasat yaptıkları bahçede bu güntedirgin içerisinde çalıştıklarını dile getiren Ahmet Genç, “Altınözü Tepehan Mahallesi'nde oturuyoruz. Depremden dolayı böyle bir yarık oluştu. Çok aşırı bir korkumuz var. Buralarda toplamaktan, buralarda çalışmaktan bayağı tedirgin oluyoruz" dedi.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 4

Genç "Burada bizim tarlamızın dönümü 33 dönüm civarındaydı. Yani en az bizde iki yüz ağaca yakın yarığa gitti. Şu karşı olan taraflar bana ait. Karşı yani üç yüz metre aşağı yukarı ara mesafemiz var. Oraya nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Bir yol var diyorlar ama bizim tarlaya çıkar mı geçer mi bilmiyorum" diye konuştu.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 5

Ahmet Genç "Pat patlar gitmiş. Traktörle gitme şansımız var mı onu da bilmiyoruz. Çok zor yani çocuklarla birlikte oraya gitmek, yani buralarda toplamak. Yani ne zaman ne olacağını da bilmez olduk artık. Bu şartlar içinde çalışmak tabii ki çok üzücü. Eskiden güle oynaya çalışıyorduk malımızda, bugün korkuyla topluyoruz. Yani çocuklarımızı getirmekle de bile tedirginiz buraya” dedi.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 6

Yarık ortasında kalan onlarca ağacın heba olduğunu dile getiren İbrahim Elmacıoğlu, “Hatay Altınözü'nde, Tepehan Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Buraya zeytin toplamaya geldik. Deprem böyle bir yarık oluşturdu burada.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 7

Hala korkuyoruz, şu an zeytin topladığımız esnada bile korku içerisindeyiz. Yine artçı depremler devam ediyor. Gördüğünüz gibi birçok ağacımız telef oldu, tarlamızın alt tarafına gitmekte güçlük çekiyoruz" diye konuştu.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 8

Elmacıoğlu "Araçlar, traktörler gidemiyor o tarafa. Mecburen elimizle gidip toplayıp getiriyoruz. Yani bizim için ağaçlardan zeytin toplamak çok zor.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 9

Dün de yine topladığımız esnada bir artçı deprem oldu, ufak tefek hissettik. Yine çocuklarımız ve ailemiz korkuyoruz yani. Bu yıl hasat geçen yıla göre daha iyi. Ama hasadımız iyi olmasına rağmen ağaçlarımız telef oldu” ifadelerini kullandı.

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Fay hattı ikiye böldü korkutan hasat başladı. Köylüler yüzlerce ağacın yanına bile gidemiyor 10

Zeytin hasadına korku içerisinde geldiğini ifade eden Yasemin Elmacıoğlu, “Yarığa doğru gidemiyorum, korkuyorum. İlk kez geliyorum buraya. Gelsek bile korku içinde geliyorum. Bulunduğum yerden ileri gidemiyorum. Korkuyorum, bak hele kaç metre yükseklik aşağılık görünmüyor. Çok tedirginim hem de çok” dedi.

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