Faydaları cilt dolusu olan ot ortaya çıktı. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

Doğal ürünler, geleneksel tıp uygulamalarına alternatif olarak giderek daha fazla popülerlik kazanmakta ve sağlık için önemli yararlar sunabilecek bir potansiyele sahiptirler.

Sarıçalı otu, sağladığı faydalarla dikkat çekmekte ve hemen hemen her hastalığa iyi geldiği belirtilmektedir.

Faydaları:

İştah artırıcı, kusma önleyici ve ateş düşürücü özelliklere sahiptir.

Sindirim sorunlarını çözer, öksürüğü keser ve ağız sağlığını korur.

Boğaz rahatsızlıklarında kullanılan modern herbalistler tarafından tercih edilir.

Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir.

İshal ve kabızlık tedavisinde etkilidir ve siroz nedeniyle oluşan vücut şişkinliğini azaltır.

Güç verici, damar büzücü ve müshil etkileri vardır.

Kolera, dizanteri, vajinal mantar enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarında mikroorganizmaları öldürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve iskorbüt, anemi, işitme bozuklukları gibi hastalıklarda faydalıdır.

Kan dolaşımını düzenler.

Sıtma tedavisinde iyileştirici etkiler sunar.

Meme, bağırsak, akciğer ve rahim kanserlerine karşı koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahiptir.

Kalp romatizmasına iyi gelir, sinirsel yorgunluğu ve stresi azaltır.

Anormal kalp atışlarını düzenler.

Karaciğer hastalıklarını tedavi eder ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Safra kesesi rahatsızlıklarını tedavi eder ve safra taşlarının oluşumunu önler.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve mide güçlendirici etkilere sahiptir.

Büyümüş dalak tedavisinde kullanılır.

Rahim ve bağırsak iltihaplarını tedavi eder, tümörleri küçültür ve eklem iltihaplarını giderir.

Acı tadıyla güçlendirici bir tonik ve müshil olarak işlev görür.

Zayıf ve bitkin kişiler için kuvvet verici ve bağırsak temizleyici etkilere sahiptir.

Dışsal kullanımda bakteri öldürücü özellikler gösterir.

Kullanımı:

İnce kıyılmış kabuklardan bir çay kaşığı (kök kullanılacaksa bir yemek kaşığı) yarım litre suda on dakika kaynatılır ve günde dört kez yemeklerden önce bir çay bardağı içilir.

Ayrıca, yirmi ila otuz gram yaprak dört bardak suda birkaç dakika kaynatılıp, günde üç kez bir çay bardağı içilir.

Uyarı:

Hamile kadınlar bu bitkiyi kullanmamalıdır!