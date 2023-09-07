Fazla kilo ve inatçı yağlarla savaşmak için 10 yöntem ortaya çıktı. Uzman isim tek tek anlattı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, fazla kilo ve inatçı yağlarla savaşmak için 10 yöntem ortaya çıktı.

Fazla kilo ve inatçı yağlarla savaşmak için 10 yöntem ortaya çıktı. Uzman isim tek tek anlattı

Sonbahar mevsimine girilen bugünlerde pek çok kişi yazın alınan fazla kilolardan kurtulmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Kilo verme ve ideal kiloyu korumada istikrarlı ve tutarlı olmak, beslenmeden egzersize, hareketli yaşamdan düzenli uykuya dek birçok konuda sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmanın gerekliliğinin altı çizdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ kilo verme, yağ yakımı ve bel çevresinin incelmesi için kalori açığının şart olduğunu ve haftada 225-420 dakika egzersiz yapmak gerektiğini belirterek şunları belirtti:

“Kilo kaybı, tükettiğinizden daha fazla kalori yaktığınızda ortaya çıkar. Bu nedenle kilo vermede; dengeli ve düşük kalorili bir diyetin yanı sıra hareketli yaşam ve düzenli egzersiz kritik rol oynamaktadır”

İŞTE O 10 YÖNTEM…

-Yürüyüş

-Koşu

-Bisiklet

-Yüksek şiddetli aralıklı antrenman-Yüzme

-Pilates

-Eliptik bisiklet

-Ağırlık antrenmanı

-İp atlama

-Kürek

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