Hareketli yaşam ve egzersiz o sinsi hastalığı yener mi

Prof. Dr.Gamze Varol, hareketli yaşam ve egzersizin vücuttaki yağ oranını azalttığı ve başka metabolik hareketleri düzenlediği için hepimizce bilinen o sinsi hastalığı yok edebilecğini söyledi.

KAYNAK: AA
Hareketli yaşam ve egzersiz o sinsi hastalığı yener mi

Prof. Dr. Gamze Varol, AA muhabirine, kanserin dünyada ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olduğunu anımsattı. Gelişmiş ülkelerde ölümlerin en çok kanserden kaynaklandığını, gelişmekte olan ülkelerde ise ölüm nedenlerinin ikinci sırasında bu hastalığın bulunduğunu anlatan Varol, "Hayatımızın her anında kanserler ve kronik rahatsızlıklarla mücadele etmeliyiz. Vücudumuzda iyileşmeyen yaralar olduğunda, benler ortaya çıktığında, aşırı kilo kaybı yaşandığında, kanser taraması yaptırmak için gereken belirtiler olabilir." dedi.

HAREKETLİ YAŞAM VE EGZERSİZ TAVSİYESİ

Varol, kanser riskinin farkında olmanın, bu hastalığa yakalanma olasılığını azalttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeterli ve dengeli gıda tüketmek önemli. Obezite ile vücudumuzda yağ hücresi artıkça kanser gelişimi riski de artıyor. Yağlı gıda tüketmek, hareketsiz bir yaşam, kanser riskini artırıyor. Obezite ile meme kanserinin, beslenme ile kolon kanserinin bağlantılı olduğunu bilimsel çalışmalar ortaya koymuş. İnsanlar bu faktörlere dikkat ederek kanser riskini azaltabilir. Yeterli ve dengeli beslenerek, yağ alımını azaltarak, hareketli yaşam benimsenmeli. Hareketli yaşam ve egzersiz, hem yağ oranını azalttığı hem de vücutta başka metabolik hareketleri düzenlediği için kanser gelişimi riskini azaltıyor."

"HAVA KİRLİLİĞİ DE KANSER NEDENİ"

Varol, kanser gelişiminde çevresel faktörlerin de çok etkili olduğunu dile getirdi.

İş ve ev ortamının yanı sıra fazla zaman geçirilen çevrenin de sağlıklı olmasının kanserin gelişme riskini azaltacağını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Hava kirliliği de önemli bir kanser nedeni. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini akciğer kanseri için kesin risk olarak değerlendiriyor. Meme kanseri için de riski artırdığını belirtiyor. Yaşadığımız çevrenin havasının, suyunun, gıdasının sağlıklı olması için mücadele ettiğimizde, kanseri geliştiren çevresel faktörlerle de mücadele etmiş oluyoruz."

AA

İlgili Haberler
Fazla kilo ve inatçı yağlarla savaşmak için 10 yöntem ortaya çıktı. Uzman isim tek tek anlattı
Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Mustafa Er'in görevine son verildi Spor
Mustafa Er'in görevine son verildi
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda Yazarlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti Güncel
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti
Osmaniye’de 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Osmaniye’de 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri belli oldu
Göztepe'de Kvasina çıkmazı Spor
Göztepe'de Kvasina çıkmazı
Samsun'da Irak asıllı ABD vatandaşı evinde ölü bulundu Dünya
Samsun'da Irak asıllı ABD vatandaşı evinde ölü bulundu