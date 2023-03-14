14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı

ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2021'de ABD'de nefret suçu oranlarının yaklaşık yüzde 12 yükseldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:56
Takip Et

FBI açıkladı: 2021'de ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı

ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı
+
Aa
-

FBI açıklamasına göre, ABD'de polise ihbar edilen nefret suçları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,6 arttı.

Ülke çapında resmi olarak bildirilen nefret suçu olayları 2020'de 8 bin 120 iken 2021'de 9 bin 65'e çıktı.

Buna göre, 2021'de 12 bin 411 kişi nefret suçu kurbanı oldu.

Mağdurların yüzde 64,5'i ırk, etnik köken veya soyları nedeniyle hedef alınırken yüzde 15,9'u cinsel tercihleri, yüzde 14,1'i de dinleri sebebiyle nefret suçu mağduru oldu.

2021 yılı verilerine göre, mağdurların yüzde 43,2'si tehdit, yüzde 35,5'i basit saldırı ve yüzde 20,1'i ise ağır saldırıya maruz kaldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.