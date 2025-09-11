FC 26'nın en iyi oyuncuları açıklandı: Vinicius Junior liderliği kaptırdı

Electronic Arts (EA), her yıl olduğu gibi bu yıl da çıkış tarihi yaklaşan futbol simülasyonu EA Sports FC 26 için en yüksek reytinglere sahip 26 erkek ve 26 kadın futbolcunun listesini resmen açıkladı. Listeler, oyunun yıldızlarının kimler olacağını gözler önüne seriyor.
ERKEKLERDE ZİRVE MÜCADELESİ
Liverpool'un tecrübeli yıldızı Mohamed Salah ve Real Madrid'in süper forveti Kylian Mbappé, 91'erlik genel rating ile oyunun en yüksek puana sahip futbolcuları olarak listenin başında yer aldı. İkiliyi, 90’lık rating ile Paris SG'den Ousmane Dembélé, Manchester City'den Rodri ve Liverpool'dan Virgil van Dijk takip etti.
Oyunun en iyi 26 erkek oyuncusu, 88 ile 91 arasında değişen genel reytinglere sahip. Listede büyük takımların hükümdarlığı açıkça görülüyor.
En iyiler listesi, Avrupa futbolunun devlerinden oluşuyor. İspanya ve İngiltere ligleri, en çok temsil edilen ligler olarak öne çıkıyor. Temsil edişlerine göre takımlar şöyle:
- Liverpool: 5 oyuncu
- Real Madrid: 5 oyuncu
- FC Barcelona: 4 oyuncu
- Paris Saint-Germain: 3 oyuncu
- Manchester City: 3 oyuncu
- Bayern Münih: 3 oyuncu
EN İYİ 26 ERKEK OYUNCU
İşte EA Sports FC 26'nın genel reytinge göre en iyi 26 erkek oyuncusunun tam listesi:
- Mohamed Salah (91) – Liverpool
- Kylian Mbappé (91) – Real Madrid
- Ousmane Dembélé (90) – Paris SG
- Rodri (90) – Manchester City
- Virgil van Dijk (90) – Liverpool
- Jude Bellingham (90) – Real Madrid
- Erling Haaland (90) – Manchester City
- Raphinha (89) – FC Barcelona
- Lamine Yamal (89) – FC Barcelona
- Achraf Hakimi (89) – Paris SG
- Vitinha (89) – Paris SG
- Gianluigi Donnarumma (89) – Paris SG
- Pedri (89) – FC Barcelona
- Joshua Kimmich (89) – Bayern Münih
- Alisson Becker (89) – Liverpool
- Harry Kane (89) – Bayern Münih
- Federico Valverde (89) – Real Madrid
- Vinícius Júnior (89) – Real Madrid
- Florian Wirtz (89) – Bayer Leverkusen
- Thibaut Courtois (89) – Real Madrid
- Robert Lewandowski (88) – FC Barcelona
- Lautaro Martínez (88) – Inter Milano
- Alexander Isak (88) – Newcastle United
- Jamal Musiala (88) – Bayern Münih
- Gabriel Magalhães (88) – Arsenal
- Bukayo Saka (88) – Arsenal
KADIN FUTBOLUNDA BARCELONA RÜZGARI
Kadın oyuncular listesinde ise FC Barcelona damgası vurdu. Takımın yıldız isimleri Alexia Putellas ve Aitana Bonmatí, 91'lik reyting ile en üst sırayı paylaştı. Listenin üçüncü sırasında ise 90 reytinge sahip, Barcelona'dan Caroline Graham Hansen yer aldı.
En iyi kadınlar futbolcular listesi üç kulübün hegemonyasının gölgesinde kalmış durumda. FC Barcelona, listede tam 7 oyuncuyla temsil edilerek açık ara en başarılı takım oldu. Temsil bakımında takımların sıralanışı şöyle:
- FC Barcelona: 7 oyuncu
- Arsenal: 5 oyuncu
- Olympique Lyonnais: 5 oyuncu
EA Sports FC 26'nın en güçlü 26 kadın oyuncusunun listesi ise şöyle:
- Alexia Putellas (91) – FC Barcelona
- Aitana Bonmatí (91) – FC Barcelona
- Caroline Graham Hansen (90) – FC Barcelona
- Alessia Russo (89) – Arsenal
- Mariona Caldentey (89) – Arsenal
- Patricia Guijarro (89) – FC Barcelona
- Khadija Shaw (89) – Manchester City
- Mapi León (89) – FC Barcelona
- Marie-Antoinette Katoto (88) – OL
- Kadidiatou Diani (88) – OL
- Sophia Smith (88) – Portland Thorns
- Guro Reiten (88) – Chelsea
- Ewa Pajor (88) – VfL Wolfsburg
- Christiane Endler (88) – OL
- Debinha (88) – KC Current
- Irene Paredes (88) – FC Barcelona
- Chloe Kelly (87) – Arsenal
- Lindsey Horan (87) – OL
- Lucy Bronze (87) – Chelsea
- Rose Lavelle (87) – Gotham FC
- Sakina Karchaoui (87) – Paris SG
- Leah Williamson (87) – Arsenal
- Beth Mead (87) – Arsenal
- Mallory Swanson (87) – Chicago Red Stars
- Ada Hegerberg (87) – OL
- Lauren Hemp (87) – Manchester City
EA Sports FC 26, Ultimate Edition sürümü için 19 Eylül'de, standart sürümü için ise 26 Eylül 2025'te PC ve konsol platformlarında oyuncularla buluşacak.