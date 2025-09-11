FC 26'nın en iyi oyuncuları açıklandı: Vinicius Junior liderliği kaptırdı

Electronic Arts (EA), her yıl olduğu gibi bu yıl da çıkış tarihi yaklaşan futbol simülasyonu EA Sports FC 26 için en yüksek reytinglere sahip 26 erkek ve 26 kadın futbolcunun listesini resmen açıkladı. Listeler, oyunun yıldızlarının kimler olacağını gözler önüne seriyor.

EA Sport'tan bir ilk! FC26'ya Türkçe spiker seçeneği eklendi

ERKEKLERDE ZİRVE MÜCADELESİ

Liverpool'un tecrübeli yıldızı Mohamed Salah ve Real Madrid'in süper forveti Kylian Mbappé, 91'erlik genel rating ile oyunun en yüksek puana sahip futbolcuları olarak listenin başında yer aldı. İkiliyi, 90’lık rating ile Paris SG'den Ousmane Dembélé, Manchester City'den Rodri ve Liverpool'dan Virgil van Dijk takip etti.

Oyunun en iyi 26 erkek oyuncusu, 88 ile 91 arasında değişen genel reytinglere sahip. Listede büyük takımların hükümdarlığı açıkça görülüyor.

En iyiler listesi, Avrupa futbolunun devlerinden oluşuyor. İspanya ve İngiltere ligleri, en çok temsil edilen ligler olarak öne çıkıyor. Temsil edişlerine göre takımlar şöyle:

Liverpool: 5 oyuncu

Real Madrid: 5 oyuncu

FC Barcelona: 4 oyuncu

Paris Saint-Germain: 3 oyuncu

Manchester City: 3 oyuncu

Bayern Münih: 3 oyuncu

FC 26'nın en yüksek dereceli takımları belli oldu: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain yine başaramadı

EN İYİ 26 ERKEK OYUNCU

İşte EA Sports FC 26'nın genel reytinge göre en iyi 26 erkek oyuncusunun tam listesi:

Mohamed Salah (91) – Liverpool

Kylian Mbappé (91) – Real Madrid

Ousmane Dembélé (90) – Paris SG

Rodri (90) – Manchester City

Virgil van Dijk (90) – Liverpool

Jude Bellingham (90) – Real Madrid

Erling Haaland (90) – Manchester City

Raphinha (89) – FC Barcelona

Lamine Yamal (89) – FC Barcelona

Achraf Hakimi (89) – Paris SG

Vitinha (89) – Paris SG

Gianluigi Donnarumma (89) – Paris SG

Pedri (89) – FC Barcelona

Joshua Kimmich (89) – Bayern Münih

Alisson Becker (89) – Liverpool

Harry Kane (89) – Bayern Münih

Federico Valverde (89) – Real Madrid

Vinícius Júnior (89) – Real Madrid

Florian Wirtz (89) – Bayer Leverkusen

Thibaut Courtois (89) – Real Madrid

Robert Lewandowski (88) – FC Barcelona

Lautaro Martínez (88) – Inter Milano

Alexander Isak (88) – Newcastle United

Jamal Musiala (88) – Bayern Münih

Gabriel Magalhães (88) – Arsenal

Bukayo Saka (88) – Arsenal

KADIN FUTBOLUNDA BARCELONA RÜZGARI

Kadın oyuncular listesinde ise FC Barcelona damgası vurdu. Takımın yıldız isimleri Alexia Putellas ve Aitana Bonmatí, 91'lik reyting ile en üst sırayı paylaştı. Listenin üçüncü sırasında ise 90 reytinge sahip, Barcelona'dan Caroline Graham Hansen yer aldı.

En iyi kadınlar futbolcular listesi üç kulübün hegemonyasının gölgesinde kalmış durumda. FC Barcelona, listede tam 7 oyuncuyla temsil edilerek açık ara en başarılı takım oldu. Temsil bakımında takımların sıralanışı şöyle:

FC Barcelona: 7 oyuncu

Arsenal: 5 oyuncu

Olympique Lyonnais: 5 oyuncu

EA Sports FC 26'nın en güçlü 26 kadın oyuncusunun listesi ise şöyle:

Alexia Putellas (91) – FC Barcelona

Aitana Bonmatí (91) – FC Barcelona

Caroline Graham Hansen (90) – FC Barcelona

Alessia Russo (89) – Arsenal

Mariona Caldentey (89) – Arsenal

Patricia Guijarro (89) – FC Barcelona

Khadija Shaw (89) – Manchester City

Mapi León (89) – FC Barcelona

Marie-Antoinette Katoto (88) – OL

Kadidiatou Diani (88) – OL

Sophia Smith (88) – Portland Thorns

Guro Reiten (88) – Chelsea

Ewa Pajor (88) – VfL Wolfsburg

Christiane Endler (88) – OL

Debinha (88) – KC Current

Irene Paredes (88) – FC Barcelona

Chloe Kelly (87) – Arsenal

Lindsey Horan (87) – OL

Lucy Bronze (87) – Chelsea

Rose Lavelle (87) – Gotham FC

Sakina Karchaoui (87) – Paris SG

Leah Williamson (87) – Arsenal

Beth Mead (87) – Arsenal

Mallory Swanson (87) – Chicago Red Stars

Ada Hegerberg (87) – OL

Lauren Hemp (87) – Manchester City

EA Sports FC 26, Ultimate Edition sürümü için 19 Eylül'de, standart sürümü için ise 26 Eylül 2025'te PC ve konsol platformlarında oyuncularla buluşacak.