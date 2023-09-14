Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kaza, Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki otomobil, V.A. hakimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.